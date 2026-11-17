Російська влада повідомила про тимчасове припинення автомобільного та залізничного руху Кримським мостом після повторної атаки безпілотників у ніч проти 17 листопада. Наразі фахівці оцінюють завдані пошкодження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Міністерства транспорту Росії.

За повідомленням російського відомства, внаслідок нічної атаки рух транспорту зупинили як автомобільною, так і залізничною частинами мосту.

«Унаслідок повторної атаки БпЛА вночі 17 листопада рух автомобільною та залізничною частинами Кримського мосту тимчасово призупинено», – йдеться в повідомленні Мінтрансу РФ.

Російська сторона заявила, що спеціалісти встановлюють масштаби завданої шкоди. Водночас у відомстві не уточнили, які саме конструкції переправи зазнали пошкоджень і скільки часу знадобиться для відновлення руху.

За попередньою інформацією російського міністерства, постраждалих унаслідок інциденту немає.

Водіям рекомендували утриматися від поїздок у напрямку Кримського мосту та стежити за повідомленнями офіційних джерел щодо ситуації на переправі.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в ніч проти 17 листопада Кримський міст зазнав чергової атаки, після якої в мережі з'явилися повідомлення про обвалення частини автомобільного полотна у море. За інформацією OSINT-пабліків, один із дорожніх прольотів впав у воду разом з арковою конструкцією переправи. У соціальних мережах також поширили кадри наслідків удару.