У ніч проти 17 листопада Кримський міст зазнав чергової атаки, після якої з'явилися повідомлення про обвалення частини автомобільного полотна у море. За інформацією OSINT-пабліків, разом із дорожнім прольотом нібито впала одна з арок переправи. У соціальних мережах також поширюють кадри ймовірних наслідків удару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення моніторингових каналів.

За поширеною інформацією, внаслідок нічної атаки було пошкоджено автомобільну частину Керченського мосту, який сполучає окупований Крим із територією Росії.

Автори стверджують, що один із дорожніх прольотів обвалився у воду. Разом із ним нібито зруйнувалася аркова конструкція, яка підтримувала відповідну ділянку переправи.

За інформацією, яку поширюють OSINT-спільноти, обвалення автомобільного прольоту супроводжувалося руйнуванням частини несучих конструкцій переправи.

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада Кримський міст, який з'єднує окупований півострів із територією Росії, знову опинився під атакою. Як раніше повідомляв «Главком», OSINT-пабліки заявили про ймовірне обвалення автомобільної арки переправи у воду. Водночас призначена Росією окупаційна влада Криму оголосила про зупинення автомобільного руху мостом.