Атака на Кримський міст: Путін обговорив із міністром транспорту наслідки удару

Удар по Кримському мосту стався вранці 16 листопада

Російський диктатор Володимир Путін обговорив із міністром транспорту Дмитром Ядровим удар Збройних сил України по Кримському мосту та хід відновлювальних робіт. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає «Главком».

«Так, безумовно», – відповів представник Кремля на відповідне запитання.

Наслідки атаки на Кримський міст коллаж: glavcom.ua/фото: tass.ru, соцмережі

До цього Пєсков підтвердив пошкодження Кримського мосту. Він заявив, що пошкодження переправи нібито незначні.

Нагадаємо, очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про удар по Кримському мосту вранці 16 листопада. За його словами, через атаку рух транспорту переправою обмежили орієнтовно до середини дня. Водночас окупаційна влада не розкрила характеру та масштабів можливих пошкоджень.

Згодом після атаки безпілотників на Кримський міст 16 листопада на під'їздах до переправи утворилися багатокілометрові затори. За повідомленнями місцевих ЗМІ, у чергах з обох боків мосту опинилися близько двох тисяч автомобілів.

До слова, після нічної атаки безпілотників на Кримський міст 16 листопада з'явилися повідомлення про ймовірне пошкодження однієї з арок переправи. На оприлюдненій фотографії, як стверджують очевидці, автомобільна арка помітно змінила кут нахилу.