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Атака на Кримський міст: Путін обговорив із міністром транспорту наслідки удару

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Кримський міст: Путін обговорив із міністром транспорту наслідки удару
Наслідки атаки на Кримський міст
фото: Exilenova+/Telegram

Удар по Кримському мосту стався вранці 16 листопада

Російський диктатор Володимир Путін обговорив із міністром транспорту Дмитром Ядровим удар Збройних сил України по Кримському мосту та хід відновлювальних робіт. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає «Главком».

«Так, безумовно», – відповів представник Кремля на відповідне запитання.

Наслідки атаки на Кримський міст
Наслідки атаки на Кримський міст
коллаж: glavcom.ua/фото: tass.ru, соцмережі

До цього Пєсков підтвердив пошкодження Кримського мосту. Він заявив, що пошкодження переправи нібито незначні.

Нагадаємо, очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про удар по Кримському мосту вранці 16 листопада. За його словами, через атаку рух транспорту переправою обмежили орієнтовно до середини дня. Водночас окупаційна влада не розкрила характеру та масштабів можливих пошкоджень.

Згодом після атаки безпілотників на Кримський міст 16 листопада на під'їздах до переправи утворилися багатокілометрові затори. За повідомленнями місцевих ЗМІ, у чергах з обох боків мосту опинилися близько двох тисяч автомобілів.

До слова, після нічної атаки безпілотників на Кримський міст 16 листопада з'явилися повідомлення про ймовірне пошкодження однієї з арок переправи. На оприлюдненій фотографії, як стверджують очевидці, автомобільна арка помітно змінила кут нахилу.

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Теги: путін Кримський міст війна

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