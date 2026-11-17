У ніч проти 17 листопада Кримський міст, який з'єднує окупований півострів із територією Росії, знову опинився під атакою. OSINT-пабліки повідомляють, що автомобільна арка переправи нібито обвалилася у воду. Водночас призначена Росією окупаційна влада Криму оголосила про зупинення автомобільного руху мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення OSINT-спільнот.

За інформацією, яку поширюють у мережі, після нічних ударів автомобільна арка Кримського мосту нібито втратила цілісність та опинилася у воді.

Наразі незалежного підтвердження повного обвалення конструкції немає. Також не оприлюднено перевірених даних, які дозволяли б встановити масштаби можливих руйнувань.

Нагадаємо, 16 листопада очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про удар по Кримському мосту. За його словами, через атаку рух транспорту переправою обмежили орієнтовно до середини дня. Водночас окупаційна влада не розкрила характеру та масштабів можливих пошкоджень.

Згодом після атаки безпілотників на Кримський міст 16 листопада на під'їздах до переправи утворилися багатокілометрові затори. За повідомленнями місцевих ЗМІ, у чергах з обох боків мосту опинилися близько двох тисяч автомобілів.

До слова, після нічної атаки безпілотників на Кримський міст 16 листопада з'явилися повідомлення про ймовірне пошкодження однієї з арок переправи. На оприлюдненій фотографії, як стверджують очевидці, автомобільна арка помітно змінила кут нахилу.