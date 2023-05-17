Росіяни 20 разів вдарили по Сумщині: є поранений і руйнування

Поранення отримала одна цивільна особа у Миропільській громаді

Учора, 16 травня, окупанти вкотре гатили по Сумській області. Протягом дня ворог 20 разів обстріляв прикордонні громади. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

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На Миропільську громаду росіяни скинули боєприпаси ВОГ (чотири вибухи) за допомогою БпЛА. Також ворог бив із міномету (11 вибухів). Крім того, зафіксовано артилерійський обстріл (п’ять вибухів). Пошкоджені елеватор, гараж агропідприємства, приватний будинок. Одна цивільна особа поранена.

По Білопільській громаді ворог бив із міномету (33 вибухи). Пошкоджений приватний житловий будинок. Також був обстріл із АГС (три вибухи) та артобстріл (вісім вибухів).

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Юнаківську громаду загарбники обстріляли з міномету (чотири вибухи).

По Середино-Будській громаді росіяни били артилерією (14 вибухів).

На територію Хотінської громади скинуто п’ять мін.

Нагадаємо, завершився 447-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури України. Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору. Противник завдав 27 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.