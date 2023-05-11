У Курській області «бавовна»: є прильоти в електропідстанцію

Є прильоти в електропідстанцію у селищі Тьоткіне

РФ звинувачує Україну в обстрілі її території

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що зранку 11 травня Україна обстріляла електропідстанцію у селищі Тьоткіне Глушківського району. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Він стверджує, що зафіксовано п’ять прильотів з боку України.

Внаслідок обстрілу частково порушено електропостачання.

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Нагадаємо також, що у ніч на 11 травня у російському Стародубі (Брянська область) було здійснено обстріл адміністративної будівлі з безпілотника. Російська влада заявила, що безпілотник був український.

У російських ЗМІ повідомляють, що об’єктом атаки був місцевий військкомат.

Раніше у російському місті Бєлгород заявили, що ввечері, 10 травня, над містом нібито здетонували два безпілотники, після чого їх уламки впали на землю.

У ніч проти вівторка, 9 травня, у російському населеному пункті Шебекіно, що в Бєлгородській області, знову було неспокійно.