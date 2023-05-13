Окупанти вдарили по Гуляйполю, є постраждалий

Зафіксовано близько 15 прильотів по центру Гуляйполя

У суботу, 13 травня, російські окупанти завдали удари по Гуляйполю в Запорізькій області. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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«Було близько 15 прильотів по центру міста. Відомо, що постраждав чоловік», – написав він у Telegram.

За даними Запорізької обласної військової адміністрації, за добу від 87 ворожих ударів постраждали два десятки міст та селищ області: Малинівка, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Полтавка, Щербаки та ін.

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Ворог 80 разів вдарив артилерією, двічі атакував з авіації, двічі з РСЗВ та тричі застосовував БПЛА. Є нові руйнування цивільної інфраструктури, пошкодження осель.

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фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, у ніч на 13 травня прогриміла серія вибухів на Хмельниччині.

Хмельницька обласна військова адміністрація повідомила про приліт по критичній інфраструктурі.