Окупанти вдарили по Гуляйполю, є постраждалий
Зафіксовано близько 15 прильотів по центру Гуляйполя
У суботу, 13 травня, російські окупанти завдали удари по Гуляйполю в Запорізькій області. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
«Було близько 15 прильотів по центру міста. Відомо, що постраждав чоловік», – написав він у Telegram.
За даними Запорізької обласної військової адміністрації, за добу від 87 ворожих ударів постраждали два десятки міст та селищ області: Малинівка, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Полтавка, Щербаки та ін.
Ворог 80 разів вдарив артилерією, двічі атакував з авіації, двічі з РСЗВ та тричі застосовував БПЛА. Є нові руйнування цивільної інфраструктури, пошкодження осель.
Нагадаємо, у ніч на 13 травня прогриміла серія вибухів на Хмельниччині.
Хмельницька обласна військова адміністрація повідомила про приліт по критичній інфраструктурі.
Коментарі — 0