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Окупанти вдарили по Гуляйполю, є постраждалий

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Гуляйполю, є постраждалий
Окупанти постійно обстрілюють міста та села Запорізької області
фото з відкритих джерел

Зафіксовано близько 15 прильотів по центру Гуляйполя

У суботу, 13 травня, російські окупанти завдали удари по Гуляйполю в Запорізькій області. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Було близько 15 прильотів по центру міста. Відомо, що постраждав чоловік», – написав він у Telegram.

За даними Запорізької обласної військової адміністрації, за добу від 87 ворожих ударів постраждали два десятки міст та селищ області: Малинівка, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Полтавка, Щербаки та ін.

Ворог 80 разів вдарив артилерією, двічі атакував з авіації, двічі з РСЗВ та тричі застосовував БПЛА. Є нові руйнування цивільної інфраструктури, пошкодження осель.

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фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, у ніч на 13 травня прогриміла серія вибухів на Хмельниччині

Хмельницька обласна військова адміністрація повідомила про приліт по критичній інфраструктурі

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Теги: Запорізька область війна обстріл окупанти росія

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