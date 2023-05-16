Київський зоопарк оговтується після обстрілу: працівники та тварини чекають на гостей

Працівники зоопарку проводять із тваринами антистресові заходи, щоб заспокоїти їх після обстрілу

Столичний зоопарк відкрив двері для гостей рівно о 10 ранку

Сьогодні вночі, унаслідок обстрілу Києва російськими окупантами, на територію столичного зоопарку в Шевченківському районі впали уламки ракети. Попри обстріл російських загарбників, Київський зоопарк розпочав роботу вчасно, о 10 годині ранку. Про це повідомив працівник зоопарку Сергій Харьков.

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«Друзі, дякую за ваші дзвінки, вашу турботу! Наш Київський зоопарк відкрив двері о 10 ранку, як і зазвичай», – написав Харьков.

Працівники столичного зоопарку вже готові зустрічати гостей фото: Сергій Харьков

Нагадаємо, що уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали.

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На щастя, ніхто з тварин та працівників не постраждав. Загоряння не було. Працівники зоопарку проводять із тваринами антистресові заходи для того, щоб заспокоїти їх після нічного обстрілу.

Як відомо, цієї ночі в Україні була масштабна повітряна тривога. У столиці та області сирени лунали двічі.

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Падіння уламків ракет зафіксовано в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах Києва. Найбільші пошкодження – в Солом’янському районі. Більшість ворожих цілей над Києвом вдалося знищити.

Як повідомлялося, у Шевченківському районі уламки ракети впали на територію зоопарку.

Триває 447-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.