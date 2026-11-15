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Росіяни атакували промисловий об’єкт на Кіровоградщині (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни атакували промисловий об’єкт на Кіровоградщині (фото)
Наслідки російської атаки на Кіровоградщину
фото: ДСНС Кіровоградщини

Рятувальники ліквідували всі осередки займання

На Кіровоградщині внаслідок нічної атаки виникли пожежі на двох локаціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Російські війська атакували об’єкт промислової інфраструктури.

Росіяни атакували промисловий об’єкт на Кіровоградщині (фото) фото 1
Росіяни атакували промисловий об’єкт на Кіровоградщині (фото) фото 2
Росіяни атакували промисловий об’єкт на Кіровоградщині (фото) фото 3
Росіяни атакували промисловий об’єкт на Кіровоградщині (фото) фото 4

«Внаслідок удару виникли пожежі на двох локаціях. Рятувальники ліквідували всі осередки займання. Загиблих і травмованих немає», – йдеться у повідомленні.

До слова, увечері 14 листопада окупанти завдали восьми ударів по Вознесенівському району Запоріжжя. Унаслідок цього травмовано шістьох людей.

Як повідомлялося, уранці 14 листопада російський безпілотник атакував приватний будинок у Глухові на Сумщині. Під завалами опинилися жінка та її дев'ятирічний онук. На допомогу постраждалим прибули поліцейські, яким довелося діяти в умовах загрози повторного удару. 

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Теги: Кіровоградщина війна ДСНС

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