Росіяни атакували промисловий об’єкт на Кіровоградщині (фото)

Рятувальники ліквідували всі осередки займання

На Кіровоградщині внаслідок нічної атаки виникли пожежі на двох локаціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.



Російські війська атакували об’єкт промислової інфраструктури.

«Внаслідок удару виникли пожежі на двох локаціях. Рятувальники ліквідували всі осередки займання. Загиблих і травмованих немає», – йдеться у повідомленні.

До слова, увечері 14 листопада окупанти завдали восьми ударів по Вознесенівському району Запоріжжя. Унаслідок цього травмовано шістьох людей.

Як повідомлялося, уранці 14 листопада російський безпілотник атакував приватний будинок у Глухові на Сумщині. Під завалами опинилися жінка та її дев'ятирічний онук. На допомогу постраждалим прибули поліцейські, яким довелося діяти в умовах загрози повторного удару.