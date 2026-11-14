«Я виживу?». У Глухові поліцейські дивом урятували хлопчика, який опинився під завалами

Російські війська завдали удару безпілотником по житловому сектору Глухова на Сумщині

Уранці 14 листопада російський безпілотник атакував приватний будинок у Глухові на Сумщині. Під завалами опинилися жінка та її 9-річний онук. На допомогу постраждалим прибули поліцейські, яким довелося діяти в умовах загрози повторного удару. Про те, як розгорталися події та що допомогло врятувати родину, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський, інформує «Главком».

Близько 6:00 російські війська завдали удару безпілотником по житловому сектору Глухова. Влучання припало на приватний будинок, у якому перебували жінка та її дев’ятирічний онук.

На місце прибули поліцейські Микола Савченко та Ігор Волошко. Серед руїн вони почули голос дитини – хлопчик кликав на допомогу. Поруч перебувала його поранена бабуся.

«Я виживу?», – запитав дев’ятирічний хлопчик у поліцейського незадовго до повторної атаки російського дрона.

Щоб зупинити кровотечу в жінки, один із правоохоронців наклав їй турнікет. Невдовзі поліцейські отримали повідомлення про загрозу повторного удару: російський безпілотник почав знижуватися.

Правоохоронці вирішили терміново евакуювати жінку з онуком службовим автомобілем. Коли вони від’їхали лише на кілька сотень метрів від будинку, російський дрон завдав повторного удару.

Микола Савченко накрив хлопчика собою та продовжував його заспокоювати. Перенести постраждалих у безпечніше місце правоохоронці вже не встигали.

Унаслідок повторної атаки поранення дістав і другий поліцейський – Ігор Волошко. Попри травму, правоохоронці посадили жінку з онуком до автомобіля та доправили їх до лікарні. За даними МВС, загрози життю потерпілих немає.

Іван Вигівський наголосив, що російські війська завдають повторних ударів по цивільних, зокрема по дітях, а також по тих, хто прибуває на допомогу постраждалим. Такі атаки створюють додаткову небезпеку для поліцейських, медиків і рятувальників.

Лише від початку тижня рятувальники та поліцейські здійснили майже 700 виїздів для ліквідації наслідків російських обстрілів у регіонах України. За цей час вдалося врятувати 41 людину.

«Дякую кожному, хто попри ризик для себе допомагає іншим. Дякую вам, Миколо та Ігоре, за чіткі, професійні та рішучі дії, які дозволили зберегти життя», – зауважив Вигівський.

Нагадаємо, чоловіки віком 57 та 47 років загинули 12 листопада в Середино-Будській громаді Шосткинського району, коли перебували біля мотоцикла. Ворог атакував їх FPV-дроном.

Також уранці 10 листопада росіяни атакували потяг у Сумах. Пасажирів не було, бригада перебувала в укритті, постраждалих немає.