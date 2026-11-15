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Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю: серед поранених 80-річна жінка

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю: серед поранених 80-річна жінка
Наслідки удару російських керованих авіабомб по Вознесенівському району Запоріжжя
фото: Рада оборони Запорізької області

У кількох багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджено десятки автомобілів

Увечері 14 листопада окупанти завдали восьми ударів по Вознесенівському району Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Запорізьку ОВА та співголову Ради оборони Запорізької області Івана Федорова.

Що відомо про наслідки удару

За даними Івана Федорова, ворог випустив по місту щонайменше вісім керованих авіабомб. За попередніми даними обласної військової адміністрації, травмовано п'ятьох людей. Серед них 80-річна жінка.

Унаслідок атаки:

  • пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку, у кількох багатоповерхівках вибито вікна;
  • на місці одного з ударів виникла пожежа;
  • згоріли автомобілі, ще десятки припаркованих авто пошкоджено;
  • пошкоджено житлові будинки.
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На місцях ударів працюють екстрені служби. В ОВА зазначили, що інші місця ударів і наслідки атаки встановлюють.

«Повні наслідки цієї атаки будуть відомі пізніше», – наголосив Федоров.

Атаки на Запоріжжя 13–14 листопада

Вечірній удар – не перша атака на обласний центр за добу. Вдень 14 листопада, за даними ДСНС, через російський удар по Запоріжжю постраждали 22 людини. Серед поранених шестимісячне немовля, дворічна дівчинка та 12-річний хлопчик.

Зранку того ж дня росіяни вдарили по Запоріжжю й поранили 32-річного чоловіка. Від удару пошкоджено будівлю, виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Нагадаємо, 13 листопада окупанти завдали удару по п'ятиповерхівці в Космічному районі Запоріжжя. Кількість поранених зросла до 50, серед них восьмеро дітей. У будинку пошкоджено квартири на трьох поверхах, у дворі горіли автомобілі.

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Теги: Запоріжжя пожежа окупанти рятувальники ворог росіяни

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