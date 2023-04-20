Окупанти вдарили по Запоріжжю: загинула родина

Під час артилерійського обстрілу у Кам'янському травмовано 62-річну жінку, яка поверталася додому з отриманим хлібом

Російські загарбники обстріляли Малу Токмачку на Запоріжжі. Про це повідомив голова місцевої ОВА Юрій Малашко.

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«Вбили, травмували, понівечили долі мирних людей – підсумки терористичних ударів по лінії розмежування», – йдеться в повідомленні.

Снаряд забрав життя родини: 54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на власному подвір'ї.

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Крім того, під час артилерійського обстрілу у Кам'янському травмовано 62-річну жінку, яка поверталася додому з отриманим хлібом для себе та своїх сусідів. Евакуаційна група вже доставила її до медичної установи, де надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.