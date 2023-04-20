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Оприлюднено імена відомих мелітопольських спортсменів, що працюють на окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Оприлюднено імена відомих мелітопольських спортсменів, що працюють на окупантів
Мелітопольці-зрадники позбавленні почесного спортивного звання
фото з відкритих джерел

Колаборанти позбавлені звання «Майстер спорту України»

Ряд відомих мелітопольських спортсменів працюють на окупантів і тепер позбавлені звання «Майстер спорту України». Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Перші зрадники, які вирішили, що спорт поза війною та служать ворогу на тимчасово окупованих територіях, позбавлені спортивних звань», – написав він у Telegram

Так, уже не майстер спорту України міжнародного класу Віктор Савченко, титулований тренер з кікбоксингу. За словами Федорова, спортсмен «нині догоджає рашистам, тож, не має права навчати дисципліні наших дітей».

Спортивного звання «Майстер спорту України» позбавлені також мелітопольці:

  • Андрій Рибницький (гандбол),
  • Дмитро Хассай (бодібілдинг),
  • Дмитро Глек (пауерліфтинг),
  • Роман Дзюба (пауерліфтинг).

«Донедавна всі вони славилися своїми спортивними досягненнями. Нині - тим, що продались ворогу за рублі. Іншим колаборантам приготуватися! Настане і ваша черга відповідати за зраду», – заявив Федоров.

Нагадаємо, що нещодавно Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на своєму засіданні ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань в нейтральному статусі.  До таких жертв росіянам не звикати – подібне покарання вони вже несли після нашумілого допінгового скандалу.

Президент України Володимир Зеленський увів санкції проти російських спортсменів.

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Теги: спорт Мелітополь окупанти війна колабораціонізм

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