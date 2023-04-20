Оприлюднено імена відомих мелітопольських спортсменів, що працюють на окупантів

Колаборанти позбавлені звання «Майстер спорту України»

Ряд відомих мелітопольських спортсменів працюють на окупантів і тепер позбавлені звання «Майстер спорту України». Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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«Перші зрадники, які вирішили, що спорт поза війною та служать ворогу на тимчасово окупованих територіях, позбавлені спортивних звань», – написав він у Telegram

Так, уже не майстер спорту України міжнародного класу Віктор Савченко, титулований тренер з кікбоксингу. За словами Федорова, спортсмен «нині догоджає рашистам, тож, не має права навчати дисципліні наших дітей».

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Спортивного звання «Майстер спорту України» позбавлені також мелітопольці:

Андрій Рибницький (гандбол),

Дмитро Хассай (бодібілдинг),

Дмитро Глек (пауерліфтинг),

Роман Дзюба (пауерліфтинг).

«Донедавна всі вони славилися своїми спортивними досягненнями. Нині - тим, що продались ворогу за рублі. Іншим колаборантам приготуватися! Настане і ваша черга відповідати за зраду», – заявив Федоров.

Нагадаємо, що нещодавно Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на своєму засіданні ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань в нейтральному статусі. До таких жертв росіянам не звикати – подібне покарання вони вже несли після нашумілого допінгового скандалу.

Президент України Володимир Зеленський увів санкції проти російських спортсменів.