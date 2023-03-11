Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

На Нікопольщині загинули двоє чоловіків

Учора, 10 березня, окупанти чотири рази вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області. Дві людини загинули, ще п’ятеро – поранені. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під артилерійський удар потрапили Червоногригорівська та Марганецька громади.

Унаслідок обстрілів у Червоногригорівській громаді загинули двоє чоловіків – 32 та 41 року, ще п'ять осіб зазнали поранень. Усі постраждалі перебувають у лікарні, з них четверо – у тяжкому стані.

Будь ласка, читайте текст після реклами

4 фото На весь екран





Наслідки ворожих обстрілів Нікопольщини фото: Telegram / Сергій Лисак

Крім того, пошкоджень зазнали транспортне підприємство, триповерхівка, сім приватних будинків, господарчі споруди, гараж, авто та лінії електропередач.

У Марганецькій громаді обстріляну росіянами територію обстежують рятувальники. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що завершилася 380-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські агресори завдали 23 авіаційних та чотири ракетних удари по Костянтинівці та Слов’янську Донецької області. Є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки. Також окупанти провели 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.