Зеленський розповів про ракетну атаку РФ та євроінтеграційні досягнення

Черговий удар по об’єктах критичної інфраструктури призвів до тимчасових відключень електрики, тепла та води у деяких регіонах та містах України

Сьогоднішня масована атака Росії на наші міста забрала життя шести українців. Найскладніша ситуація з електропостачанням – у Харкові та на Житомирщині. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, відновлювальні роботи на енергообʼєктах тривають увесь день.

«Найскладніше – Харків, Житомирщина. Непросто в Одесі, у Дніпропетровській області, у Києві, у Запоріжжі. Ремонтні бригади, енергетики, місцева влада, центральна влада – усі працюватимуть стільки, скільки треба, щоб відновити подачу енергії містам і районам, де зараз проблеми», – наголосив глава держави.

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Крім того, сьогодні Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, говорили про енергетичну підтримку України та збільшення санкційного тиску на Росію. Президент нагадав, що Запорізька атомна станція внаслідок ракетних атак РФ була знов відʼєднана від енергомережі. Це критична ситуація.

«Росія свідомо йде на створення таких критичних ситуацій на наших атомних обʼєктах. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері. А отже, що швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, то безпечніше буде світу», – підкреслив Зеленський.

За його словами, президентка Єврокомісії позитивно оцінила прогрес нашої держави на антикорупційному шляху. Зокрема, йдеться про затвердження Антикорупційної стратегії й призначення нового директора НАБУ. Президент зауважив, що це важливо в контексті нашого подальшого руху євроінтеграції до початку переговорів щодо членства України у Євросоюзі.

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення генерал-майора Олега Сахона заступником командувача Національної гвардії України.