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У Криму прогримів потужний вибух

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Криму прогримів потужний вибух
фото ілюстративне

Офіційної інформації поки немає

У Бахчисараї (Крим) прогримів сильний вибух у районі військової частини на Сімферопольській вулиці. Про це передають місцеві Telegram-канали.

Також повідомляється, що вибух було чутно у багатьох селах Бахчисарайського району. А також у Ялті та Гурзуфі.

Офіційної інформації поки немає.

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що битви за Крим, ймовірно, не буде.

А колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що українські сили можуть звільнити півострів від окупантів вже наприкінці літа 2023 року, якщо отримають від Заходу достатньо необхідного озброєння. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі в річницю повномасштабного вторгнення Росії партизани встановили український прапор. Також на радіо «Супутник у Криму» та радіостанції «Віра» в тимчасово окупованому Криму замість редакційних програм пролунало звернення очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. 

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Теги: Крим війна росія окупанти ЗСУ

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