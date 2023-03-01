У Криму прогримів потужний вибух
Офіційної інформації поки немає
У Бахчисараї (Крим) прогримів сильний вибух у районі військової частини на Сімферопольській вулиці. Про це передають місцеві Telegram-канали.
Також повідомляється, що вибух було чутно у багатьох селах Бахчисарайського району. А також у Ялті та Гурзуфі.
Офіційної інформації поки немає.
Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що битви за Крим, ймовірно, не буде.
А колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що українські сили можуть звільнити півострів від окупантів вже наприкінці літа 2023 року, якщо отримають від Заходу достатньо необхідного озброєння.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі в річницю повномасштабного вторгнення Росії партизани встановили український прапор. Також на радіо «Супутник у Криму» та радіостанції «Віра» в тимчасово окупованому Криму замість редакційних програм пролунало звернення очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.
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