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Данілов розповів про ракетний потенціал росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов розповів про ракетний потенціал росіян
фото ілюстративне

Зниження кількості ракет у Росії не означає, що загрози немає

У Російській Федерації наразі знизилась до максимально критичного рівня кількість ракет.  Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у інтерв'ю «Укрінформу».

При цьому секретар РНБО зазначив, що зниження кількості ракет у Росії не означає, що загрози немає. «Ми відслідковуємо кількість ракет, які є на території російської федерації. Вона дійсно знизилась до максимально критичного рівня. Але це не значить, що загрози немає. Будь-яке влучання ракети, внаслідок якого загинули наші громадяни, зруйновано інфраструктуру, – це трагедія», – сказав Данілов.

За словами Данілова, Росія не має можливості нарощувати ці ресурси у тій кількості, в якій би вона хотіла.

Нагадаємо, як повідомлялося, Росія лишила на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири ракетоносії. Учора їх було шість. Однак окупанти все ще можуть атакувати Україну десятками крилатих ракет. 

Триває 407-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито більш як 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. 

Теги: трагедія росія окупанти Авдіївка Олексій Данілов Бахмут ракета

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