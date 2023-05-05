Росіяни вдарили по Краматорську, у Слов’янську лунають вибухи

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Сьогодні, 5 травня російські загарбники обстріляли Краматорськ. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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Зазначається, що жителі міста чули кілька вибухів.

Також повідомляють про вибухи у Слов'янську. Зазначається, що було чутно щонайменше чотири вибухи. В місті та області оголошена повітряна тривога.

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Нагадаємо, станом на 17:05 в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. У соцмережах пишуть про ракетну небезпеку. Водночас моніторингові канали повідомляють про зліт російських літаків Ту-22М3 та пуск ракет з Каспійського напрямку.

Триває 436-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби підрозділи Сил оборони відбили близько 60 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.