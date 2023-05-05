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Бої за Бахмут і Мар’їнку: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Бої за Бахмут і Мар’їнку: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Бійці ЗСУ тримають оборону на Донеччині
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 5 травня

Триває 436-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби підрозділи Сил оборони відбили близько 60 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 5 травня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби Російська Федерація завдала масованого удару по території нашої країни, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed, 18 із 24 було знищено нашими захисниками.

РФ і надалі застосовує тактику терору. Минулої доби противник завдав 10 ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя, завдав 75 авіаційних ударів та здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, навчальні заклади, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Без особливих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує обстріли населених пунктів України з території РФ, вдосконалює інженерне обладнання місцевості. Протягом минулої доби ворог обстріляв населені пункти Єліне, Миколаївка, Іванівка, Бучки і Гремяч Чернігівської області; Уралове, Порохонь, Студенок, Шалигине, Рівне, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Білопілля, Тимофіївка, Кіндратівка, Олексіївка, Юнаківка та Славгород Сумської області, а також Червона Зоря, Глибоке, Липці, Веселе, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Бочкове, Бударки, Комісарове, Колодязне та Красне Перше на Харківщині. Знищено та пошкоджено приватні будинки. Є поранені серед цивільного населення.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Кам’янка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та південно-західної околиці Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське, Піщане, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку тривають бої у місті Бахмут. Також безуспішні наступальні дії ворог вів у напрямку населених пунктів Богданівка та Маркове. Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Новомаркове, Маркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив, обстріляв Авдіївку, Первомайське, Нетайлове та Карлівку Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Протягом доби відбито численні атаки противника в Мар’їнці. Водночас, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог обстріляв Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку та Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстріляли понад 55 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Малинівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове і Кам’янське Запорізької області; Нікополь - Дніпропетровської; Михайлівка, Козацьке, Львове, Новотягинка, Софіївка Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника.  Крім того, знищено чотири баражуючих боєприпаси «Ланцет».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

Примусова російська паспортизація мешканців окупованих територій

Триває примусова паспортизація громадян України у Станично-Луганському районі Луганської області. Так, згідно з розпорядженням російської окупаційної так званої адміністрації керівникам місцевих організацій та підприємств дано вказівки щодо надання інформації про проведені заходи з паспортизації місцевого населення.

Теги: війна окупанти росія Бахмут ЗСУ

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