В Україні тривала годину масштабна повітряна тривога (мапа)

Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні станом на 17:04 5 травня була оголошена масштабна повітряна тривога. Спочатку сигнал пролунав на сході та півдні країни, далі поширився на центральні області. Станом на 18:04 тривогу скасовано. Громадянам слід негайно пройти в укриття. У соцмережах повідомляли про ракетну небезпеку.

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Водночас моніторингові канали повідомляють про зліт російських літаків Ту-22М3 та пуск ракет з Каспійського напрямку.

Триває 436-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби підрозділи Сил оборони відбили близько 60 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.