Російські окупанти 12 разів порушили «режим тиші»

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення

Протягом минулої доби, 1 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС

«Біля населеного пункту Шуми противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру. Тричі ворог відкривав вогонь у бік позицій наших захисників неподалік населеного пункту Південне, застосувавши міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Поблизу Пісків противник двічі здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів», – ідеться в повідомленні.

Окрім того, біля Водяного збройні формування Російської Федерації застосували підствольні гранатомети, а в околицях Талаківки – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Поблизу населеного пункту Майорськ був помічений ворожий БПЛА з перетином лінії розмежування, а в районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військових.

Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Як зазначається, на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Станом на 7-му годину ранку 2 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, наголошують у штабі ООС.