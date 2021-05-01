Окупаційна влада змусить жителів Криму платити новий податок на майно

У середньому за трикімнатну квартиру площею 60 квадратних метрів сума податку складатиме близько 500 рублів на рік

Перші такі платіжки кримчани отримають вже у липні

Російські окупанти вимагають від усіх жителів захопленого півострова, що мають квартиру, житловий будинок, або навіть кімнату, оплатити новий податок на майно. Перші такі платіжки кримчани отримають вже у липні, повідомляють «Новости Крыма».

Зокрема, так званий «керівник» управління федеральної податкової служби Росії по Криму Роман Наздрачов нагадав жителям півострова, що з 2021 року вони вже «зобов'язані заплатити за нерухомість», якою володіють.

Представник окупаційної влади додав, що в середньому за трикімнатну квартиру площею 60 квадратних метрів сума податку складатиме близько 500 рублів на рік.

Кримчани почнуть отримувати повідомлення про новий податок від окупантів з 1 липня – воно прийде їм або поштою, або в «особистий кабінет платника податків».

Крім того, в окупованому Росією Севастополі, в Козачій бухті, прямо на пляжі проводять роботи з утилізації списаних кораблів Чорноморського флоту.

Як відомо, Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнається Україною і більшістю країн світу. В даний момент між материковою Україною і Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострів.

Також у Міністерстві оборони США повідомили про посилення Росією довгострокової військової присутності у Криму. Про це заявив очільник Розвідувального управління міноборони США генерал-лейтенант Скотт Беррьє у письмових свідченнях наданих Комітету Сенату США зі збройних сил.

Як раніше писав «Главком», Росія почала часткове виведення російських військ з території тимчасово окупованого півострова Крим. Однак відведення російського війська від східного кордону України у Воронезькій області так і не спостерігається. Про це заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Тим часом, у Північноатлантичному Альянсі заявили, що вітають факт зниження напруги на кордонах з Україною, яка відбулася останнім часом, але продовжує вимагати від Росії зупинити військове нарощування та долучитися до політичного процесу з вирішення конфлікту.



