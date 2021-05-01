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    Киргизстан і Таджикистан підписали документ про повне припинення вогню на кордоні

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    Киргизстан і Таджикистан домовилися про створення спільних патрулів зі складу киргизької й&nbsp;таджицької міліції на&nbsp;кордоні - Киргизстан і Таджикистан підписали документ про повне припинення вогню на кордоні

    Киргизстан і Таджикистан домовилися про створення спільних патрулів зі складу киргизької й таджицької міліції на кордоні

    Фото: Тасс

    Країни ухвалили спільний документ щодо загострення на кордоні, який складається з чотирьох пунктів

    Глава Держкомітету нацбезпеки (ДКНБ) Киргизстану Камчибек Ташиєв і глава ДКНБ Таджикистану Саймумін Ятімов за підсумками зустрічі у Баткенській області Киргизстану у суботу, 1 травня, підписали протокол про припинення вогню на прикордонній території.

    Країни ухвалили спільний документ, що складається з чотирьох пунктів.

    «Ухвалили рішення про повне припинення вогню та відведення військ до місця постійної дислокації… Ми переживаємо дуже скрутні часи, сталася трагедія. Сподіваємося, що ухвалені рішення, відбиті в протоколі, виконуватимуться», – повідомив Ташиєв.

    «Відсьогодні настане тиша, мир і спокій у наших країнах, особливо в прикордонних районах», – наголосив він.

    Киргизстан і Таджикистан також домовилися про створення спільних патрулів зі складу киргизької й таджицької міліції на кордоні. Це питання обговорили представники МВС двох країн на зустрічі у Баткенській області, повідомляється на сайті киргизького МВС.

    «Сторони домовилися про якнайшвидше наведення порядку, припинення перестрілок, гарантування безпеки громадян», – заявили у відомстві.

    Також президент Киргизстану Садир Жапаров і президент Таджикистану Емомалі Рахмон 1 травня провели телефонну розмову, в ході якої домовилися створити спільну комісію з ревізії усієї військової техніки вздовж периметру киргизько-таджицького кордону.

    Як повідомляє пресслужба киргизького лідера, глави країн ще раз підтвердили, що всю військову техніку буде відведено від прикордонних районів з обох сторін.

    Напередодні делегації Киргизстану і Таджикистану провели зустріч на нейтральній території.

    За попередніми даними, у результаті конфлікту на кордоні між Киргизстаном і Таджикистаном загинула 31 людина. Ще понад 120 були поранені

    Напередодні Таджикистан і Киргизстан домовилися про припинення збройного конфлікту, відведення військ до місць постійної дислокації та створення спільної робочої групи для переговорного процесу.

    Раніше повідомлялося, що на тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного. Зокрема, таджицька сторона провела масований обстріл кількох застав, а киргизький спецназ захопив одну з прикордонних застав Таджикистану.

    Інцидент почався в середу, 28 квітня, коли таджицькі прикордонники спробували встановити камери відеоспостереження біля пункту з розподілу води «Головний»елі Кок-Таш на території Киргизстану. Під час словесної перепалки з місцевими жителями спочатку в хід пішли камені, а потім прикордонники застосували зброю.

    30 квітня зранку Таджикистан і Киргизстан оприлюднили заяву про припинення конфлікту.

    Теги: прикордонники обстріл Киргизстан військові Таджикистан кордон
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