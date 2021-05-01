Напередодні Великодня російські окупанти п’ять разів порушили режим тиші

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь

Внаслідок ворожого вогню 1 військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення

Російські окупанти продовжують вести провокаційні обстріли у бік позицій українських військовиків.

Протягом поточної доби, 1 травня, було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Одного військовослужбовця поранено. Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

«Неподалік населених пунктів Піски та Шуми противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селища Південне – ще й з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», – ідеться у повідомленні.

Також поблизу Новгородського противник відкривав вогонь із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

А у районі Водяного, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військових.

«Внаслідок ворожого вогню 1 військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний», – повідомляє штаб ООС.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Нагадаємо: 30 квітня, російські бойовики обстріляли Красногорівку із заборонених мінометів.

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що наразі шанси на «великоднє перемир'я» на Донбасі практично відсутні.

Напередодні стало відомо, що переговори Контактної групи про великоднє перемир'я на Донбасі провалилися. Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, «Тристороння контактна група не змогла домовитися про Великоднє перемир'я. Питання заблокували кремлівські маріонетки «Л/ДНР».

Наступна зустріч ТКГ запланована на 17 травня.

Напередодні Росія висунула нову умову на переговорах Тристоронньої контактної групи.

Зазначимо, Зеленський хоче бачити «потужних гравців» у переговорах щодо Донбасу. Раніше він пропонував розширити нормандський формат до семи учасників, включивши в нього США, Канаду і Британію.

Додамо, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що з перспективою деескалації на російсько-українському кордоні перед «нормандським» самітом стоїть завдання повернутися до питань реалізації Мінських угод. Інакше Донбасу загрожує заморожений конфлікт.

На окупованій Донеччині місія ОБСЄ виявила сучасні російські броньовики «Есаул». Вчора, 29 квітня, на Донбасі поранено українського військового. Бойовики 13 разів обстріляли позиції ООС.