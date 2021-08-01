Російські окупанти сім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один захисник поранений

Ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування

За минулу добу окупанти сім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Протягом минулої доби, 31 липня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ», – йдеться у повідомленні.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник 4 рази обстрілював позиції наших воїнів з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Шуми російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Новолуганського ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

У результаті обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан пораненого – середньої тяжкості.

Станом на 7 годину ранку, 1 серпня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Біля населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 400 порушень «тиші» за добу.