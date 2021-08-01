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    Події в Україні

    Російські окупанти сім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один захисник поранений

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    Ситуація в районі проведення ООС повністю контрольована українськими військовослужбовцями - Російські окупанти сім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один захисник поранений

    Ситуація в районі проведення ООС повністю контрольована українськими військовослужбовцями

    Фото з відкритих джерел

    Ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування

    За минулу добу окупанти сім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Протягом минулої доби, 31 липня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ», – йдеться у повідомленні.

    Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник 4 рази обстрілював позиції наших воїнів з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    У напрямку населеного пункту Шуми російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

    Біля Новолуганського ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів.

    Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

    У результаті обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан пораненого – середньої тяжкості.

    Станом на 7 годину ранку, 1 серпня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

    Біля населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Нагадаємо, Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 400 порушень «тиші» за добу.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі ЗСУ безпілотник
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    Російські окупанти сім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один захисник поранений