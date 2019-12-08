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    Події в Україні

    Російські окупанти тричі порушили «тишу» на Донбасі, втрат немає

    • Розсилка
    Російські окупанти тричі порушили «тишу» на Донбасі, втрат немає

    Обстріли українських військ велися на Донецькому напрямку

    Станом на 12:00 незаконні збройні формування тричі обстріляли позиції українських військ на Донецькому напрямку. Втрат серед українських захисників немає.

    Про це повідомляє у щоденному зведенні Міністерство оборони України.

    «Від початку поточної доби станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли позиції українських військ на Донецькому напрямку», – йдеться у повідомленні.

    Майже одразу після опівночі з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї протягом години окупаційні війська обстрілювали позиції Об’єднаних сили поблизу н.п. Мар’їнка. З аналогічної зброї противник обстріляв наші позиції біля Широкиного.

    Близько 9 години з напрямку н.п. Соснівське, окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів по опорних пунктах Об’єднаних сил біля Павлополя.

    З початку доби бойових втрат серед українських військових немає, зазначили в Міноборони.

    Нагадаємо, 7 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. 

    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ Міноборони
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