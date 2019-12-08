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    Події в Україні

    Експертиза ДНК підтвердила, що передане російськими найманцями тіло без органів належить воїну Роману Беспалому

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    <p>Роман Беспалий і його дружина Анжела</p> - Експертиза ДНК підтвердила, що передане російськими найманцями тіло без органів належить воїну Роману Беспалому

    Роман Беспалий і його дружина Анжела

    Роман Беспалий потрапив у полон до окупантів у травні 2019 року

    Експертиза ДНК у Дніпрі підтвердила особу чоловіка, тіло якого було передано окупантами в листопаді.

    Про це у Facebook повідомила волонтерка Дарина Андрусенко-Якотюк.

    Роман Беспалий потрапив у полон до окупантів у травні 2019 року. У листопаді окупанти віддали тіло чоловіка без внутрішніх органів, стверджуючи, що він наклав на себе руки і що це Роман Беспалий.

    «Рома Беспалий – 99,9 ДНК. Підтвердження. Ми не знали нічого про його долю з моменту полону, як і не знаємо про інших наших хлопців досі. Рома повернувся додому», – написала волонтерка.

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    Читайте також: «ДНР» досі не повернула тіло співробітника спецпідрозділу Центру спецоперацій СБУ Дмитра Каплунова.

    Нагадаємо, 7 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. 

    бойовики на Донбасі ДНР полон ДНК
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