Експертиза ДНК підтвердила, що передане російськими найманцями тіло без органів належить воїну Роману Беспалому



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Роман Беспалий і його дружина Анжела

Роман Беспалий потрапив у полон до окупантів у травні 2019 року

Експертиза ДНК у Дніпрі підтвердила особу чоловіка, тіло якого було передано окупантами в листопаді.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Дарина Андрусенко-Якотюк.

Роман Беспалий потрапив у полон до окупантів у травні 2019 року. У листопаді окупанти віддали тіло чоловіка без внутрішніх органів, стверджуючи, що він наклав на себе руки і що це Роман Беспалий.

«Рома Беспалий – 99,9 ДНК. Підтвердження. Ми не знали нічого про його долю з моменту полону, як і не знаємо про інших наших хлопців досі. Рома повернувся додому», – написала волонтерка.

Нагадаємо, 7 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.