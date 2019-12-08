Експертиза ДНК підтвердила, що передане російськими найманцями тіло без органів належить воїну Роману Беспалому
Роман Беспалий і його дружина Анжела
Роман Беспалий потрапив у полон до окупантів у травні 2019 року
Експертиза ДНК у Дніпрі підтвердила особу чоловіка, тіло якого було передано окупантами в листопаді.
Про це у Facebook повідомила волонтерка Дарина Андрусенко-Якотюк.
Роман Беспалий потрапив у полон до окупантів у травні 2019 року. У листопаді окупанти віддали тіло чоловіка без внутрішніх органів, стверджуючи, що він наклав на себе руки і що це Роман Беспалий.
«Рома Беспалий – 99,9 ДНК. Підтвердження. Ми не знали нічого про його долю з моменту полону, як і не знаємо про інших наших хлопців досі. Рома повернувся додому», – написала волонтерка.
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Нагадаємо, 7 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.