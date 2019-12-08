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    Доба на Донбасі: один військовий загинув і троє поранені

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    Доба на Донбасі: один військовий загинув і троє поранені

    Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм

    7 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. 

    Про це пише пресцентр ООС.

    Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

    • поблизу Новоселівки Другої — з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів;
    • біля Широкиного — з РПГ та стрілецької зброї;
    • двічі неподалік Павлополя — з СПГ та великокаліберних кулеметів.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано 6 ворожих обстрілів:

    • біля Майорська — з мінометів калібру 82 мм;
    • двічі неподалік Новолуганського — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
    • у районі Золотого — з РПГ, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
    • поблизу Залізного і Луганського — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

    Вчора, 7 грудня, під час обстрілів загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил, ще два наших захисники отримали поранення, а один — бойову травму.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Мар’їнки ворог вів вогонь з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат з нашого боку немає.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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