Доба на Донбасі: один військовий загинув і троє поранені



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Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм

7 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

Про це пише пресцентр ООС.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

поблизу Новоселівки Другої — з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів;

біля Широкиного — з РПГ та стрілецької зброї;

двічі неподалік Павлополя — з СПГ та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано 6 ворожих обстрілів:

біля Майорська — з мінометів калібру 82 мм;

двічі неподалік Новолуганського — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

у районі Золотого — з РПГ, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Залізного і Луганського — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Вчора, 7 грудня, під час обстрілів загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил, ще два наших захисники отримали поранення, а один — бойову травму.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Мар’їнки ворог вів вогонь з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат з нашого боку немає.