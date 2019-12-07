Бойовики п’ять разів порушили режим тиші: гатили із заборонених мінометів



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Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було

7 грудня російські окупаційні війська на Донбасі здійснили п’ять обстрілів українських позицій.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

2 обстріли укріплень українських захисників російськими окупаційними військами, зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Майорська – з мінометів калібру 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 3 обстріли по позиціях Об’єднаних сил: поблизу Новоселівки Другої – з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів; біля Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів.

Поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Нагадаємо, у Петрівському завершили демонтаж фортифікацій.

Як повідомлялося, 6 грудня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.