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Російський наступ досягає кульмінації: ISW оцінив ситуацію в Бахмуті (мапа)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російський наступ досягає кульмінації: ISW оцінив ситуацію в Бахмуті (мапа)
ЗСУ тримають оборону Бахмута
фото з відкритих джерел

Аналітики вважають, що РФ не зможе відновити наступ на Вугледар

Російські сили просуваються в Бахмуті незначно і навряд чи зможуть відновити наступ на Вугледар. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Оцінюючи ситуацію в Бахмуті, аналітики зробили висновок, що російські сили зараз домагаються там лише незначних тактичних успіхів.

ISW перераховує невеликі населені пункти, де просуваються сили ПВК «Вагнер», які намагаються оточити та захопити Бахмут. Аналітики також цитують речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, за словами якого за останній день військові РФ здійснили 42 спроби атакувати в районі Бахмута.

Російський наступ досягає кульмінації: ISW оцінив ситуацію в Бахмуті (мапа) фото 1

«Невисокий темп російських атак у Бахмуті і біля нього 16 березня разом із відносно невеликою кількістю заяв Росії про просування або захоплення території в цьому районі підтверджує оцінку ISW від 15 березня про те, що наступ ПВК «Вагнер» на Бахмут, ймовірно, наближається до кульмінації», – пишуть аналітики.

У їхньому зведенні також сказано, що російські сили продовжують обмежені наступи в західній частині Донецької області, біля міста Вугледар, розташованого за 30 км від Донецька.

Російський наступ досягає кульмінації: ISW оцінив ситуацію в Бахмуті (мапа) фото 2

«ISW раніше говорив про вкрай жалюгідний стан сил російських військ, які діють біля Вугледара, і дуже малоймовірно, що морська піхота і частини Східного військового округу, які зараз знаходяться на заході Донецької області, зможуть у найближчому майбутньому відновити наступальні операції», – пише ISW.

Теги: війна окупанти росія Бахмут Вугледар

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