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ЗСУ пояснили, яку роль відіграє оборона Бахмута у майбутньому контрнаступі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, яку роль відіграє оборона Бахмута у майбутньому контрнаступі
фото: з відкритих джерел

У районі Бахмуту наразі відбувається оборонна операція.

Завдяки оборони Бахмута на Донецькому напрямку наші захисники можуть проходити навчання та готуватися до подальшого контрнаступу. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що в районі Бахмуту наразі відбувається оборонна операція. Так, наші військові з великими зусиллями стримують ворога, наносячи йому колосальні втрати. За його словами, це і є провісник майбутніх дій, яких очікує все українське суспільство.

«Вони виснажують, знекровлюють ворога, вибивають його міць, ламаючи його морально-психологічний стан. Поки наші тримають оборонну операцію, їхні побратими в Україні і за кордоном вивчають новітні техніки, новітню тактику бойових дій», - сказав речник.

Череватий зазначив, що на Бахмутському напрямку та взагалі на сході готується підґрунтя, щоб наші бригади, коли будуть готові, могли впевнено «вийти на надломленого ворога і набагато швидше викинути його за межі нашої країни».

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки зараз зосереджені на допомозі Україні щодо підготовки до весняного контрнаступу ЗСУ, який, ймовірно, може початися вже у травні.

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Теги: Юрій Луценко військові навчання втрати Бахмут

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