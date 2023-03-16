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Військові показали, який вигляд має фронт на околицях Бахмута (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Військові показали, який вигляд має фронт на околицях Бахмута (відео)
фото: скрін із відео

Навколо Бахмута безлюдні села та зруйновані будинки

Збройні сили України показали околиці міста-фортеці Бахмута, де точаться активні бойові дії. Відповідне відео опубліковане на сторінці Третьої окремої штурмової бригади у Facebook.

«Зруйновані будинки і безлюдні села. Відлига в окопах і сирі поля. Так сьогодні виглядає фронт на околицях Бахмута», – йдеться в повідомленні.

йРаніше повідомлялося, що ЗСУ пояснили, яку роль відіграє оборона Бахмута у майбутньому контрнаступі.

Також нещодавно СБУ викрила російських агенток, які зливали позиції ЗСУ під Бахмутом.

До слова, триває 386-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках.

Теги: Бахмут ЗСУ війна росія

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