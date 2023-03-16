Солдат Луценко розповів, як воював у Бахмуті

«Від держави ми з початку повномасштабної війни мали лише автомати. Решта – донати громадян і фондів»

Юрій Луценко стверджує, що підрозділ ЗСУ «Птахи Мадяра» ефективно функціонував лише за допомогою донатів українців та фондів, адже з початку повномасштабного вторгнння держава надала бійцям лише автомати. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексгенпрокурор Юрій Луценко, який нині воює у лавах ЗСУ.

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«У певний час окремі члени мого батальйону ТРО зрозуміли, що батальйону та взагалі Збройним силам потрібні очі, тобто дрони. Вони купували їх власним та волонтерським коштом, вчилися літати. Коли я приєднався, вони технічно вже були готові. Мадяр (командир окремої тактичної групи аеророзвідки «Птахи Мадяра» – «Главком») створив високопрофесійний колектив, де всі пілоти мали одну-дві тисячі вильотів, чітку систему забезпечення і круту комунікацію із суспільством, що гарантувало фінансову підтримку», – розповів Луценко.

Щоденно у Бахмуті у підрозділі, в якому воював Луценко, працювали від п‘яти до шести пар льотчиків, які здійснювали аеророзвідку, а вже пізніше й ударні дії по всьому Бахмутському напрямку. Вони постійно були в повітрі, координували дії артилерії, втрачали десь один-два дрони на день, але виявляли ворога і корегували його знищення.

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«Втрачати один-два дрони на день – це достатньо. Тому що, на відміну від багатьох, наші пілоти не висять над опорним пунктом ЗСУ, а літають на глибину до 6 км. Ну і очевидно, що у тих, хто літає, коли хмарність чи сніг, навіть на 30-метровій висоті, будуть відповідні втрати, проте, і велика ефективність», – розповідає Луценко.

Ексгенпрокурор розповів, що «Птахи Мадяра» були у підпорядкуванні безпосередньо керівництва напрямку і отримували індивідуальні накази на особливі дії.

«Піарактивність Мадяра ґрунтувалася на відеофактах нищення російських хробаків і давала можливість для розвитку. Адже від держави ми з початку повномасштабної війни мали лише автомати. Решта – донати громадян і фондів. У результаті наш арсенал став помітним – сотні дронів-камікадзе, сотні денних і нічних Mavic-ів та до десяти «бомберів», які можуть скидати вибухову речовину аж до 8 кг для знищення бронетехніки», – зазначив Луценко.

Такий підрозділ «засвітився», і після певних доповідних підрозділу командування ЗСУ прийняло рішення нарешті легалізувати цей вид озброєнь у вигляді першої роти безпілотників ЗСУ, яку потім мали мультиплікувати по всіх бригадах.

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На початку березня тактичну групу аеророзвідки «Птахи Мадяра» вивели з Бахмута, де вона тримала оборону 110 днів. Зараз бійці «Птахів Мадяра» перебувають у районі Вугледара, де, за словами Луценка, роботи буде по горло.

«Єдине, що організаційні проблеми переводу, перевозу, оформлення документів, атестатів і багато інших речей мінімум днів на 10 виключать підрозділ з військової роботи», – зазначив Луценко.

Нагадаємо, що ексгенпрокурор Юрій Луценко розповів, як для Зеленського набирають нову партію.