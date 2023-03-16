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Солдат Луценко розповів, як воював у Бахмуті

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Солдат Луценко розповів, як воював у Бахмуті
Підрозділ «Птахи Мадяра», у якому воює Юрій луценко, отримував індивідуальні накази від командування на особливі дії
фото з відкритих джерел

«Від держави ми з початку повномасштабної війни мали лише автомати. Решта – донати громадян і фондів»

Юрій Луценко стверджує, що підрозділ ЗСУ «Птахи Мадяра» ефективно функціонував лише за допомогою донатів українців та фондів, адже з початку повномасштабного вторгнння держава надала бійцям лише автомати. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексгенпрокурор Юрій Луценко, який нині воює у лавах ЗСУ.

«У певний час окремі члени мого батальйону ТРО зрозуміли, що батальйону та взагалі Збройним силам потрібні очі, тобто дрони. Вони купували їх власним та волонтерським коштом, вчилися літати. Коли я приєднався, вони технічно вже були готові. Мадяр (командир окремої тактичної групи аеророзвідки «Птахи Мадяра» – «Главком») створив високопрофесійний колектив, де всі пілоти мали одну-дві тисячі вильотів, чітку систему забезпечення і круту комунікацію із суспільством, що гарантувало фінансову підтримку», – розповів Луценко.

Щоденно у Бахмуті у підрозділі, в якому воював Луценко, працювали від п‘яти до шести пар льотчиків, які здійснювали аеророзвідку, а вже пізніше й ударні дії по всьому Бахмутському напрямку. Вони постійно були в повітрі, координували дії артилерії, втрачали десь один-два дрони на день, але виявляли ворога і корегували його знищення.

«Втрачати один-два дрони на день – це достатньо. Тому що, на відміну від багатьох, наші пілоти не висять над опорним пунктом ЗСУ, а літають на глибину до 6 км. Ну і очевидно, що у тих, хто літає, коли хмарність чи сніг, навіть на 30-метровій висоті, будуть відповідні втрати, проте, і велика ефективність», – розповідає Луценко.

Ексгенпрокурор розповів, що «Птахи Мадяра» були у підпорядкуванні безпосередньо керівництва напрямку і отримували індивідуальні накази на особливі дії.

«Піарактивність Мадяра ґрунтувалася на відеофактах нищення російських хробаків і давала можливість для розвитку. Адже від держави ми з початку повномасштабної війни мали лише автомати. Решта – донати громадян і фондів. У результаті наш арсенал став помітним – сотні дронів-камікадзе, сотні денних і нічних Mavic-ів та до десяти «бомберів», які можуть скидати вибухову речовину аж до 8 кг для знищення бронетехніки», – зазначив Луценко.

Такий підрозділ «засвітився», і після певних доповідних  підрозділу командування ЗСУ прийняло рішення нарешті легалізувати цей вид озброєнь у вигляді першої роти безпілотників ЗСУ, яку потім мали мультиплікувати по всіх бригадах.

На початку березня тактичну групу аеророзвідки «Птахи Мадяра» вивели з Бахмута, де вона тримала оборону 110 днів. Зараз бійці «Птахів Мадяра» перебувають у районі Вугледара, де, за словами Луценка, роботи буде по горло.

«Єдине, що організаційні проблеми переводу, перевозу, оформлення документів, атестатів і багато інших речей мінімум днів на 10 виключать підрозділ з військової роботи», – зазначив Луценко.

Нагадаємо, що ексгенпрокурор Юрій Луценко розповів, як для Зеленського набирають нову партію.

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Теги: Юрій Луценко Бахмут Вугледар розвідка держава

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