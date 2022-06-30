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    Події в Україні

    Росія підтвердила виведення окупантів зі Зміїного

    Рашисти покинули український острів у Чорному морі - Росія підтвердила виведення окупантів зі Зміїного
    Рашисти покинули український острів у Чорному морі
    фото з відкритих джерел

    Після атаки ЗСУ на острові виникла пожежа

    Міноборони Росії підтверджує виведення військ РФ з острова Зміїний. Стверджують, щоправда, що це «крок доброї волі». Про це передають рашистські ЗМІ.

    «Тим самим світовій спільноті продемонстровано, що Російська Федерація не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України», – заявили в Міноборони РФ.

    У відомстві зазначили, що це рішення не дозволить Києву «спекулювати на темі продовольчої кризи, що насувається, посилаючись на неможливість вивезення зерна».

    Нагадаємо, що «крок доброї волі» виглядає так:

    Острів «Зміїний» після атаки ЗСУ Фото: Оперативне командування «Південь»

    Острів «Зміїний» після атаки ЗСУ
    Фото: Оперативне командування «Південь»

    Про те, що російські загарбники, ймовірно, відійшли з окупованого в Чорному морі острова Зміїний, раніше повідомляло Оперативне командування «Південь».

    Теги: росія окупанти Чорне море війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія підтвердила виведення окупантів зі Зміїного