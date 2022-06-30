Росія підтвердила виведення окупантів зі Зміїного

Після атаки ЗСУ на острові виникла пожежа

Міноборони Росії підтверджує виведення військ РФ з острова Зміїний. Стверджують, щоправда, що це «крок доброї волі». Про це передають рашистські ЗМІ.

«Тим самим світовій спільноті продемонстровано, що Російська Федерація не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України», – заявили в Міноборони РФ.

У відомстві зазначили, що це рішення не дозволить Києву «спекулювати на темі продовольчої кризи, що насувається, посилаючись на неможливість вивезення зерна».

Нагадаємо, що «крок доброї волі» виглядає так:

Острів «Зміїний» після атаки ЗСУ

Фото: Оперативне командування «Південь»

Про те, що російські загарбники, ймовірно, відійшли з окупованого в Чорному морі острова Зміїний, раніше повідомляло Оперативне командування «Південь».