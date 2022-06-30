ЗСУ знову вдарили по острову Зміїний

Постачання озброєння на острів для ворога стало дуже проблематичним

Знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс

Українські захисники знову знищили техніку рашистів на Зміїному у Чорному морі. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Дух Змієбаївки продовжує смажити ворога. До списку ураженого озброєння росіян додався ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир С1». Постачання озброєння на Зміїний для ворога стало дуже проблематичним. Впевнений, що кожна ворожа, наприклад, вертолітна «пташка» чи кораблі, що прямують до острова, знищуватимуться», – сказав Братчук.

Також цю інформацію підтвердили в Оперативному командуванню «Південь».

«У Чорному морі продовжується операція на острові, вже є підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу «Панцир – С1», – зазначило командування.

Проте, корабельне угруповання ворога у Чорному морі не зазнало змін за кількістю та спорядженістю ракетами. На двох ракетних кораблях 16 крилатих «Калібрів», один великий десантний корабель створює ілюзію імовірності десанту.

«Зважайте на підступність ворога, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги утрмайтеся від гучних розваг з феєрверками та голосним дрифтінгом, не наражайте себе на небезпеку у пляжній зоні та в інформаційному просторі», – додало командування.

Нагадаємо, Збройні сили України проводять спецоперацію проти російських загарбників, які тимчасово зайняли острів Зміїний у Чорному морі.

Спеціалісти з групи Osint-88 оприлюднили супутниковий знімок острова Зміїний, на якому зафіксовано наслідки удару українських Збройних сил по російських окупантах.

Операція проти окупантів на острові Зміїний триватиме до його повного звільнення.