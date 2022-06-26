ЗСУ проводять операцію проти рашистів на острові Зміїний

Штормова погода у Чорному морі продовжує утримувати основний склад корабельного угруповання російського флоту в пунктах базування

Збройні сили України проводять спецоперацію проти російських загарбників, які тимчасово зайняли острів Зміїний у Чорному морі. Про це повідомляє об’єднане командування «Південь».

«На Зміїному продовжувались активні дії військової операції із задіянням різнорідних сил і видів озброєння. Результати уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили військові, при цьому штормова погода у Чорному морі продовжує утримувати основний склад корабельного угруповання російського флоту в пунктах базування. «У північно-західній частині моря пильнують два ракетних кораблі з 16 крилатими ракетами на борту», – додали в командуванні.

Нагадаємо, спеціалісти з групи Osint-88 оприлюднили супутниковий знімок острова Зміїний, на якому зафіксовано наслідки удару українських Збройних сил по російських окупантах. До слова, як повідомлялося операція проти окупантів на острові Зміїний триватиме до його повного звільнення. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

Як повідомлялося, Збройні сили України вдарили по рашистах на тимчасово окупованому острові Зміїний у Чорному морі. За даними Оперативного командування «Південь», по острову Зміїний «було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження».