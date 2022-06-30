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    Події в Україні

    Окупанти, ймовірно, покинули острів Зміїний, – «Південь»

    Противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами - Окупанти, ймовірно, покинули острів Зміїний, – «Південь»
    Противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами
    фото з відкритих джерел

    Наразі острів вкрито пожежою

    Російські загарбники, ймовірно, відійшли з окупованого в Чорному морі острова Зміїний. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    «Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та, імовірно, залишив острів», – йдеться в повідомленні.

    Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються.

    Острів «Зміїний» після атаки ЗСУ Фото: Оперативне командування «Південь»

    Острів «Зміїний» після атаки ЗСУ
    Фото: Оперативне командування «Південь»

    Раніше повідомлялося, що українські захисники знову знищили техніку рашистів на Зміїному у Чорному морі.

    Нагадаємо, Збройні сили України проводять спецоперацію проти російських загарбників, які тимчасово зайняли острів Зміїний у Чорному морі.

    Операція проти окупантів на острові Зміїний триватиме до його повного звільнення.

    Теги: росія окупанти Чорне море ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти, ймовірно, покинули острів Зміїний, – «Південь»