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    Події в Україні

    Російські генерали терміново переводять родичів на «безпечнішу» службу в Сирії – розвідка

    Укомплектування офіцерських посад планується здійснити офіцерським складом збройних сил РФ - Російські генерали терміново переводять родичів на «безпечнішу» службу в Сирії – розвідка
    Укомплектування офіцерських посад планується здійснити офіцерським складом збройних сил РФ
    фото з відкритих джерел

    Вище військове керівництво збройних сил РФ не бажає залучати своїх рідних до участі у війні

    Російські офіцери не бажають їхати на війну в Україну, а генерали терміново переводять родичів на «безпечнішу» службу в Сирії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства Оборони України.

    «Вище військове керівництво збройних сил РФ не бажає залучати своїх рідних та близьких, які проходять службу в лавах ЗС до участі у бойових діях на території України. З огляду на ситуацію на фронті генерали вважають більш безпечним місцем проходження служби – Сирію», – йдеться в повідомленні.

    «Російські загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території України, створивши нову військову частину рівня бригади на території Херсонської області.

    «Укомплектування офіцерських посад планується здійснити офіцерським складом збройних сил РФ. Втім, це викликає відкрите невдоволення з боку «кандидатів», які відмовляються від можливого відрядження та не хочуть перевозити сім’ї близько до зони ведення бойових дій», – зазначили у розвідці.

    Нагадаємо, за повідомленням СБУ, Ррашисти заздрять «ювелірній» роботі українських мінометників та артилеристів.

    Теги: розвідка росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Російські генерали терміново переводять родичів на «безпечнішу» службу в Сирії – розвідка