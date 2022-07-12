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    Події в Україні

    Рашисти заздрять «ювелірній» роботі українських мінометників та артилеристів – СБУ (аудіо)

    Рашисти заздрять «ювелірній» роботі українських мінометників та артилеристів – СБУ (аудіо)
    фото: ngu.gov.ua

    Командир російської розвідроти скаржиться другові, що вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке на Харківщині

    Російські окупанти заздрять «ювелірній» роботі українських мінометників та артилеристів. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

    Зокрема, командир російської розвідроти скаржиться другові, що вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке на Харківщині.

    «Вони (українські захисники – прим.) піднімаються і бачать дронами, куди потрапляють. І починають мінометити. За добу сім одиниць техніки спалили просто: камаз броньований, ще якусь х*йню там», – розчаровано визнає окупант.

    Особливу стурбованість у загарбників викликає те, наскільки точно українські бійці влучають в ціль. «У них мінометники і артилеристи точно стріляють, прям п*здец. Вони пристрелені…».

    «І це обговорення СБУ перехопила ще до Нової Каховки, Херсону та Чорнобаївки – тобто до того, як ЗСУ почали використовувати високоточні Himars. Тож зараз у російських загарбників палає ще більше – у прямому, і переносному сенсах», – зазначили в СБУ.

    Нагадаємо, СБУ пояснила, як слухає телефонні розмови окупантів . Раніше повідомлялося, що рашисти заздрять ЗСУ через «Байрактари».

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти заздрять «ювелірній» роботі українських мінометників та артилеристів – СБУ (аудіо)