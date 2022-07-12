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    Події в Україні

    Обстріл Миколаєва: рашисти зруйнували школу (відео)

    Рашисти зранку обстріляли Миколаїв&nbsp; - Обстріл Миколаєва: рашисти зруйнували школу (відео)
    Рашисти зранку обстріляли Миколаїв 
    фото скріншот відео

    Знищений шкільний музей історії Другої світової війни і пам'яті воїнів-афганців

    Внаслідок обстрілу Миколаєва повністю зруйновано один із корпусів школи, а сусідні – пошкоджено. Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич у Facebook.

    «Записую це відео з території школи, куди сьогодні зранку влучила рашистська ракета. Тут повністю зруйнований один корпус, розбиті вікна в основній будівлі та спортивній залі. Також знищений шкільний музей історії Другої світової війни і пам‘яті воїнів-афганців», – зазначив очільник міста.

    Як раніше повідомлялося, від ворожих обстрілів пошкоджень зазнали дві лікарні у Миколаєві. У будівлях вибиті вікна, у деяких приміщеннях впала стеля.

    Як повідомлялося, під час повітряної тривоги в Миколаєві приблизно о 4:15 ранку пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали писали про понад 20 вибухів.

    Згодом стало відомо, що російські загарбники завдали ракетного удару по Миколаєву.

    Нагадаємо, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.

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    Теги: росія окупанти війна школа мер Миколаїв Україна ракета окупація #stoprussia
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    Обстріл Миколаєва: рашисти зруйнували школу (відео)