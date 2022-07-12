Виробник дитячих конструкторів Lego йде з Росії

Компанія вже скоротила 70 працівників

Данський виробник конструкторів Lego повністю припиняє роботу в Росії. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Також данська компанія розриває відносини з Inventive Retail Group, яка займається управлінням магазинами бренду в Росії.

Відповідну заяву 12 липня зробив гендиректор російського підрозділу Lego Євген Чихачов.

«Ми ухвалили рішення припинити комерційну діяльність у Росії на невизначений термін. Це включає припинення роботи більшої частини нашої московської команди і наше партнерство з Inventive Retail Group», – розповів він.

Гендиректор російського підрозділу Lego зазначив, що компанія скоротила 70 працівників.

Нагадаємо, у столиці України затримали злодіїв, які крали найдорожчі набори Lego.

як раніше повідомлялося, американська компанія Bunge має намір скоротити присутність у Росії, продавши компанію «Бунге СНД», якій, зокрема, належить олійноекстракційний завод у Воронезькій області – один із найбільших у країні.

Нагадаємо, McDonald’s повністю пішов з Росії і продав бізнес. Також повідомлялося, що компанія-виробник побутової хімії Henkel припиняє продавати свою продукцію на російському ринку збуту. До відома, британська компанія Diageo, яка випускає алкогольні напої під такими брендами як Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, йде з Росії

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