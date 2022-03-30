Російські загарбники планують з 1 квітня провести чергову хвилю мобілізації

Не виключено, що будуть такі намагання і на нещодавно захоплених територіях області

Російські окупанти планують з 1 квітня провести чергову хвилю мобілізації на окупованій території Луганської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня поточного року. Не виключено, що будуть такі намагання і на нещодавно захоплених територіях області», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти цієї ночі обстрілювали Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну та Кремінну Луганської області. Вони наносили авіаційні та ракетні удари по районах Кремінної. Основні зусилля ворог зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне. Успіху не мав. Міста під українським прапором.

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