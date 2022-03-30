Окупанти без упину гатять по Луганщині, пошкоджено газопровід (фото)

Через обстріли 29 березня було пошкоджено газопровід високого тиску в Лисичанську

Російські окупанти цієї ночі обстрілювали Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну та Кремінну Луганської області. Вони наносили авіаційні та ракетні удари по районах Кремінної. Основні зусилля ворог зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне. Успіху не мав. Міста під українським прапором. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У Рубіжному та Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів палають продовольчий на непродовольчий магазини.

Окрім того, в обласному центрі рашисти гатили по старих районах, пошкоджені багатоповерхівки та масове займання гаражів.

У Рубіжному ДСНС розбирали конструкції в декількох пошкоджених будинках, звідти евакуювали в безпечне місце п’ятьох осіб.

У Кремінній палав двоповерховий будинок, з іншого - рятувальники з-під завалів дістали одну людину та передали її медикам.

Зміна погоди та обстріли призвели до щоденних масових пожеж на відкритих територіях, горять гектари сухої трави.

Крім того, через учорашні обстріли росіянами пошкоджено газопровід високого тиску в Лисичанську. «У другій половині дня 29 березня ворожий снаряд влучив у магістральний газопровід високого тиску діаметром 400 мм в районі Пролетарська. Без газопостачання залишилися 35 тисяч абонентів Лисичанська, Привілля, Новодружеська, Білогорівки, Золотарівки, Шипилівки. Відновлювальні роботи Газовики Лисичанського МРУЕГГ розпочнуть сьогодні зранку», - повідомив Гайдай.

Як повідомлялося, угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито чотири атаки російських окупантів. Нашими воїнами знищено сім танків, сім одиниць броньованої, дві одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату. Противник зазнав втрат і у живій силі.