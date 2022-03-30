Терор і грабіж: рашисти звірствують на окупованих українських територіях

Окупанти розташовють свою техніку між житловими будинками

Ворог продовжує грабувати домівки та квартири мешканців тимчасово окупованих населених пунктів

На тимчасово зайнятих російськими окупантами територіях Запорізької та Херсонської областей ворог продовжує вчиняти протиправні дії стосовно місцевого населення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 30 березня.

Так, у селі Велика Білозірка Запорізької облатсі підрозділи російських окупантів розосередились по всьому населеному пункту та розташували техніку між житловими будинками.

У місті Мелітополь загарбники на підступах до міста обладнали блокпости та посилили перепускний режим.

Ворог продовжує грабувати домівки та квартири місцевих жителів, затримувати проукраїнських активістів та працівників державних органів України.

Нагадаємо, станом на 28 березня в Україні було зареєстровано 3085 воєнних злочинів Росії.

Наприклад, на Сумщині командир окупантів наказав знищити два села.

Офіс генерального прокурора України закликає: «Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua».