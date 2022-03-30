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    Вибухи у прикордонному Бєлгороді. Що каже російська влада станом на ранок

    Вибухи прогриміли на сладі боєприпасів у Бєлгородському районі РФ - Вибухи у прикордонному Бєлгороді. Що каже російська влада станом на ранок
    Вибухи прогриміли на сладі боєприпасів у Бєлгородському районі РФ
    фото із соцмереж

    Офіційного повідомлення міноборони РФ про причини вибухів на складах боєприпасів ще не було

    Вибухи над Бєлгородом та Бєлгородським районом (РФ), що прогриміли увечері 29 березня, сталися через пожежу на складі боєприпасів. Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі у середу, 30 березня.

    «Чекаємо на офіційне повідомлення міністерства оборони Російської Федерації. За неперевіреною інформацією, сталася пожежа на складі боєприпасів. Ситуація на сьогоднішній день, на сьогоднішній час перебуває під контролем», - написав він.

    Губернатор також уточнив, що жертв та постраждалих серед мирного населення немає.

    Нагадаємо, 29 березня соцмережі повідомили про вибухи на території Бєлгорода та Бєлгородського району, зокрема, в селі Красний Октябрь.

    Російські ЗМІ повідомили про чотирьох поранених військовослужбовців при попаданні снаряда у військове містечко у Бєлгородській області.

    Також вони повідомили з посиланням на екстрені служби, що причиною вибухів під Бєлгородом, згідно з попередніми даними, став «людський фактор».

    Теги: вибух росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Вибухи у прикордонному Бєлгороді. Що каже російська влада станом на ранок