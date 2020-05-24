Розпал травня. Карпати замітає снігом



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На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря +2°С

Видимість у горах становить до 70 метрів

Станом на 13:15 24 травня у Карпатських горах випав сніг. Видимість обмежена.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Зазначається, що у зв’язку з негодою видимість у горах становить до 70 метрів.

«Станом на 13:15 24.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря +2°С, вітер південно-західний 7м/с, сніг, обмежена видимість до 70 м», – йдеться у повідомленні.

Аномально холодна погода поширилася і на решту території регіону. Однак на рівнинній частині Прикарпаття сніг все ж не випав, обмежившись Карпатами.

Нагадаємо, фахівці комунального об’єднання «Київзеленбуд» провели підрахунок понівечених дерев внаслідок сильного вітру, що гуляв столицею 18 травня.

Як повідомлялося, 24-го травня із заходу Європи в Україну прийде атмосферний фронт. Він зумовить у західних областях дощі. Може зачепити Вінниччину та ввечері Одещину. На Лівобережній Україні сьогодні також домінуватиме волога, з періодичними дощами.

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