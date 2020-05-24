  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Розпал травня. Карпати замітає снігом

    • Розсилка
    На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря +2&deg;С - Розпал травня. Карпати замітає снігом
    На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря +2°С

    Видимість у горах становить до 70 метрів

    Станом на 13:15 24 травня у Карпатських горах випав сніг. Видимість обмежена.

    Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

    Зазначається, що у зв’язку з негодою видимість у горах становить до 70 метрів.

    «Станом на 13:15 24.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря +2°С, вітер південно-західний 7м/с, сніг, обмежена видимість до 70 м», – йдеться у повідомленні.

    Аномально холодна погода поширилася і на решту території регіону. Однак на рівнинній частині Прикарпаття сніг все ж не випав, обмежившись Карпатами.

    Нагадаємо, фахівці комунального об’єднання «Київзеленбуд» провели підрахунок понівечених дерев внаслідок сильного вітру, що гуляв столицею 18 травня.

    Як повідомлялося, 24-го травня із заходу Європи в Україну прийде атмосферний фронт. Він зумовить у західних областях дощі. Може зачепити Вінниччину та ввечері Одещину. На Лівобережній Україні сьогодні також домінуватиме волога, з періодичними дощами.

    Читайте також:
    Гроза, град та сильний дощ. На Прикарпатті оголосили штормове попередження
    Карпати (гори) повітря вітер негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ