Медики назвали найпростіший спосіб дезінфекції маски



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Найпростіший спосіб дезінфекції маски в домашніх умовах — прання гарячою водою і миючими засобами

Медики рекомендують мити маски після кожного використання

Багаторазові захисні маски слід регулярно мити.

Про це повідомляє видання MedicalXpress з посиланням на медиків і Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

Фахівці CDC рекомендують мити маски після кожного використання. Найпростіший спосіб дезінфекції маски в домашніх умовах полягає в пранні гарячою водою і миючими засобами, на зразок звичайного мила.

За словами доцента Університету Алабами (США) Пенні Уотса (Penni Watts), після названого способу дезінфекції маску слід ретельно просушити — в ідеалі, за допомогою гарячого повітря.

Чисті тканинні маски слід зберігати до наступного використання в закритому паперовому пакеті, щоб не допустити появи на тканинній поверхні мікробів і вірусів.

Представники Центрів по контролю і профілактики захворювань США також помітили, що роль захисної маски може виконувати шматок старої футболки, шарф, бандана — при появі на вулиці ними слід прикривати рот і ніс.

CDC вкрай не рекомендує купувати медичні маски типу N95, використовувані лікарями, щоб не допустити дефіциту захисних засобів на ринку.

До слова, вірусологи з університету німецького міста Ульм вперше виявили коронавірус SARS-CoV-2 в грудному молоці.

У дослідженні, яке проводили спільно з департаментом охорони здоров'я округу Хайденхайм, брали участь дві жінки з позитивним тестом на корона вірус, які годуть дітей грудним молоком.