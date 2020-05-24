Гроза, град та сильний дощ. На Прикарпатті оголосили штормове попередження



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По Івано-Франківській області очікується значний дощ, гроза, місцями град, посилення північно-західного вітру до швидкості в 15-20 м/с.

Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий

Сьогодні, 24 травня, на Прикарпатті оголосили штормове попередження. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

«Протягом доби 24 травня по Івано-Франківській області очікується значний дощ, гроза, місцями град, посилення північно-західного вітру до швидкості в 15-20 м/с. Перший рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні управління.

А згідно з прогнозом погоди на 24 травня, протягом усього дня в Івано-Франківську утримається хмарна погода. Удень і ввечері йтиме сильний дощ, який поступово слабшатиме.

Нагадаємо, фахівці комунального об’єднання «Київзеленбуд» провели підрахунок понівечених дерев внаслідок сильного вітру, що гуляв столицею 18 травня.

Як повідомлялося, 24-го травня із заходу Європи в Україну прийде атмосферний фронт. Він зумовить у західних областях дощі. Може зачепити Вінниччину та ввечері Одещину. На Лівобережній Україні сьогодні також домінуватиме волога, з періодичними дощами.

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