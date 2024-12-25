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Розвідка розповіла про військових, які першими перенесли війну на територію Росії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Розвідка розповіла про військових, які першими перенесли війну на територію Росії
25 грудня 2022 року група розвідників здійснювала глибинний рейд на підконтрольній ворогу території
фото з відкритих джерел

Головне управління розвідки України вшанувало пам'ять розвідників-диверсантів підрозділу «Братство» зі складу «Спецпідрозділу Тимура» 

Головне управління розвідки України вшанувало пам'ять розвідників-диверсантів, які серед перших перенесли війну на територію ворога. Група розвідників здійснила глибинний рейд на підконтрольній ворогу території ще 25 грудня 2022 року. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 

Головне управління розвідки України вшанувало пам'ять розвідників-диверсантів підрозділу «Братство» зі складу «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України, які загинули під час виконання бойового завдання.

В заяві згадуються Максим Михайлов (позивний Непийпиво), Тарас Карпюк (позивний Тарасій), Юрій Горовець (позивний Святоша) та Богдан Лягов )позивний Аполло), які в Різдвяну ніч 2022 року героїчно протистояли ворогу.

«Майданівці, патріоти, справжні герої війни за волю української нації, освічені творчі гонорові озброєні чоловіки. Їхні історії та внесок у спільну справу боротьби за Україну залишиться дороговказом для усіх наступних поколінь захисників нашої свободи й державності», – йдеться у заяві.

Головне управління розвідки України вшанувало пам'ять розвідників-диверсантів, які серед перших перенесли війну на територію ворога
Головне управління розвідки України вшанувало пам'ять розвідників-диверсантів, які серед перших перенесли війну на територію ворога
фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Facebook

ГУР повідомляє, що 25 грудня 2022 року група розвідників здійснювала глибинний рейд на підконтрольній ворогу території. Зіткнувшись із російськими військами, четверо розвідників відмовились здаватись в полон і прийняли останній бій.

«Вічна слава і честь розвідникам, полеглим на війні за волю української нації!», – додали у розвідці.

Нагадаємо, на території економічної зони «Алабуга» у РФ спалахнув склад, де зберігали деталі до БпЛА типу Shahed-136, які агресор застосовує для ударів по Україні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони (ГУР). Знищено деталі на $16 млн. У розвідці зазначили, що загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної РФ.

Раніше повідомлялося, що на аеродромі «Остаф’єво» в Московській області вибухнув військово-транспортний літак Ан-72. Орієнтовна вартість виведеного з ладу літака сягає близько 4,5 млн дол. У ГУР вкотре наголосили, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Теги: полон Максим Михайлов розвідка ГУР

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