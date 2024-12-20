На аеродромі під Москвою вибухнув літак Ан-72

Орієнтовна вартість виведеного з ладу літака сягає близько $4,5 млн

Літак належав військово-морському флоту Росії

На аеродромі «Остаф’єво» в Московській області вибухнув військово-транспортний літак Ан-72. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України і показали відео вибуху.

«На аеродромі «Остаф’єво» 12 грудня стався вибух – здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72. Він належав Військово-морському флоту Росії», – йдеться у повідомленні.

Орієнтовна вартість виведеного з ладу літака сягає близько 4,5 млн дол.

У ГУР вкотре наголосили, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

💥💥У ГУР розповіли подробиці про вибух на аеродромі під москвою військово-транспортного літака Ан-72 pic.twitter.com/VbX5lq7wvs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 20, 2024

Нагадаємо, у російському Новосибірську спалено декілька паливозаправників російської окупаційної армії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. «На території військової частини у місті Новосибірськ держави-агресора Росії рух опору путінському режиму шляхом підпалу знищив декілька паливозаправників», – йдеться у повідомленні. Також, як відзначили у ГУР, спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора триває.

Раніше повідомлялося, що Головне управління розвідки ліквідувало заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро «Марс» Михайла Шатського. Він займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69 та впроваджував нові БПЛА. За даними джерел ЗМІ, ліквідувати російського конструктора вдалося в Підмосковʼї.